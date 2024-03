Capricor Therapeutics Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Aktie von Capricor Therapeutics wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 8 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 26,78 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysen von sozialen Plattformen zeigen, dass die Kommentare überwiegend negativ waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 4,57 USD verzeichnet, was die Aktie als "Gut" einstuft. Der Aktienkurs lag bei 6,31 USD, was einem Abstand von +38,07 Prozent zur GD200 entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 4,71 USD zeigt sich mit einer Differenz von +33,97 Prozent ein "Gut"-Signal. Insgesamt wird die Aktie daher technisch betrachtet als "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Capricor Therapeutics festgestellt. Dies basiert auf einer höheren Aufmerksamkeit in den sozialen Medien und positiven Auffälligkeiten. Insgesamt wird die Aktie daher in Bezug auf Sentiment und Buzz als "Gut" eingestuft.