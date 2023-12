Capricor Therapeutics Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Capricor Therapeutics laut einer Analyse ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Capricor Therapeutics-Aktie wurde ein Wert für den RSI7 von 16,35 ermittelt, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Zudem ergibt sich ein Wert für den RSI25 von 14,13, was für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen jedoch kaum eine Veränderung für Capricor Therapeutics festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich. Capricor Therapeutics wird daher insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Capricor Therapeutics insgesamt eine Analystenbewertung. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Basierend auf dem Durchschnitt der Kursprognose von 18 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 263,64 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Capricor Therapeutics besonders positiv diskutiert. An 11 Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Capricor Therapeutics insgesamt eine "Gut"-Bewertung.