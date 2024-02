Capricor Therapeutics Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Stimmung unter Anlegern für Capricor Therapeutics scheint in den letzten Wochen eher neutral gewesen zu sein, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. Die Anleger waren an sechs Tagen überwiegend positiv gestimmt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen sind jedoch vor allem positive Themen zu erkennen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Capricor Therapeutics-Aktie zeigt einen Wert von 53 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (59,14) bestätigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Capricor Therapeutics basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Capricor Therapeutics-Aktie von 3,86 USD sich um -13,06 Prozent vom GD200 (4,44 USD) entfernt, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Auch der GD50 von 4,3 USD bestätigt ein "Schlecht"-Signal mit einem Abstand von -10,23 Prozent. Somit wird der Kurs insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Capricor Therapeutics insgesamt 2 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 236,79 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Capricor Therapeutics eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments, des RSI, der technischen Analyse und der Analysteneinschätzung.