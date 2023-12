Capricor Therapeutics Aktie: Der Knaller!

In den letzten Wochen hat die Stimmungslage bei der Aktie von Capricor Therapeutics eine Verschlechterung erfahren, während die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen zugenommen hat. Dies ergibt eine Gesamtbewertung der Aktie von "Schlecht". Im Gegensatz dazu wird die Aktie von Analysten mit "Gut" bewertet, basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 18 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 324,53 Prozent entspricht. Die Anleger-Stimmung ist ebenfalls positiv und wird als "Gut" eingestuft. In der technischen Analyse wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Insgesamt erhält Capricor Therapeutics daher eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Capricor Therapeutics-Analyse vom 15.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Capricor Therapeutics jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Capricor Therapeutics-Analyse.

Capricor Therapeutics: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...