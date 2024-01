Caprice Resources Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Caprice-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 34, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 48,39 weniger volatil als der RSI7, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Caprice damit ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der in diesem Fall für die Caprice-Aktie sowohl auf 50- als auch auf 200-Tage-Basis betrachtet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,04 AUD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,034 AUD (-15 Prozent Abweichung) liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 0,03 AUD, was über dem letzten Schlusskurs (+13,33 Prozent) liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. In Summe wird Caprice auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Auch das Sentiment und der Buzz um Caprice werden analysiert, um Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Diskussionsintensität deutet auf eine mittlere Aktivität im Netz hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Caprice in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Caprice eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Caprice daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Caprice von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.