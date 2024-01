Capri Holdings Aktie: Das macht sprachlos!

Die technische Analyse der Capri-Aktie zeigt, dass sie derzeit ein "Gut"-Rating aufweist. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt 45,24 USD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 50,96 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +12,64 Prozent. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 49,34 USD, was nahe am letzten Schlusskurs von 50,96 USD liegt, was einer Abweichung von +3,28 Prozent entspricht. Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Capri-Aktie derzeit 10,7, was 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Die Dividendenrendite der Capri-Aktie beträgt 0 Prozent, was 15,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Capri-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -40,78 Prozent erzielt, was 51,03 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 2,57 Prozent, wobei Capri aktuell 43,34 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Insgesamt wird die Capri-Aktie auf Basis der technischen und fundamentalen Analyse mit einem gemischten Bewertungsbild versehen.

