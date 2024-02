Capri Holdings Aktie: Das ist erstaunlich

Der Aktienkurs von Capri hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -40,78 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 31,61 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -5,05 Prozent, und Capri liegt aktuell 35,73 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Capri liegt aktuell bei 38,64 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 66,76 eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Capri-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt schüttet Capri eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 15,44 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, so konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes für Capri in den letzten vier Wochen verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung, weshalb Capri auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating erhält.