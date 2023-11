Capri Holdings Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die Dividendenrendite der Capri-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 604,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter, 604,52) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine Bewertung von "Schlecht" von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Capri auf 44,78 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 48,92 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +9,25 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 50,55 USD, was die Aktie mit einem Abstand von -3,22 Prozent neutral bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Capri-Aktie mit 10,3 auf Basis der aktuellen Notierungen 83 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (61,54). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zur Einstufung "Gut" aus fundamentaler Perspektive.

Die Analysteneinschätzung für die Capri-Aktie ergibt insgesamt ein "Gut", da 8 Kaufempfehlungen, 1 Halten-Empfehlung und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Capri liegt bei 63,67 USD, was einer erwarteten Entwicklung des Aktienkurses um 30,14 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Capri vor.