Capitol Health Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies bietet Einblicke, ob ein Titel kurzfristig Kursrücksetzer oder Kursgewinne erleben könnte. Bei Capitol Health liegt der RSI7 derzeit bei 30 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Daher wird das Wertpapier mit einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI eingestuft. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI weniger Schwankungen und weist Capitol Health weder als überkauft noch als überverkauft aus, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen ergibt sich somit eine "Gut"-Rating für das Capitol Health-Wertpapier in diesem Abschnitt.

Wesentliche Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien ermöglichen. Bei Capitol Health wurden in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Zunahme oder Abnahme, wodurch Capitol Health in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Capitol Health derzeit auf 0,24 AUD, während der Aktienkurs selbst bei 0,23 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt damit -4,17 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 0,21 AUD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von +9,52 Prozent als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" für Capitol Health.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Capitol Health wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, während an einem Tag negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich auch in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Capitol Health insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.