Capitol Health Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Anlegern helfen kann zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Capitol Health-Aktie beträgt aktuell 22, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 28,57 an, dass Capitol Health überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Capitol Health also ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger kann auch dazu beitragen, die Entwicklung von Aktienkursen einzuschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen nach Kommentaren zu Capitol Health durchsucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit positiv war. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Capitol Health wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Es zeigte sich eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen unverändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Capitol Health in diesem Punkt also ebenfalls die Einstufung: "Gut".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Capitol Health-Aktie aktuell bei 0,24 AUD verläuft. Der Aktienkurs selbst ging jedoch bei 0,235 AUD aus dem Handel, was einem Abstand von -2,08 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,2 AUD, was einer Differenz von +17,5 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal liefert. Zusammenfassend ergibt sich also für Capitol Health auf Basis der technischen Analyse ein Gesamtbefund von "Gut".