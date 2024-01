Capitol Health Aktie: Einfach unglaublich

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Capitol Health. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Capitol Health diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Capitol Health wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Capitol Health daher ein "Neutral"-Rating.

Die trendfolgenden Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt wird betrachtet, und zwar der 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Capitol Health-Aktie beträgt aktuell 0,24 AUD. Der letzte Schlusskurs (0,235 AUD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-2,08 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Capitol Health somit eine "Neutral"-Bewertung. Beim kurfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+11,9 Prozent). Somit ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Capitol Health-Aktie. In Summe wird Capitol Health auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Capitol Health-Aktie hat einen Wert von 33, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch auf 25-Tage-Basis ist Capitol Health weder überkauft noch -verkauft, wodurch auch der RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Capitol Health.