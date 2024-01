Capitol Federal Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Capitol Federal-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 5,91 USD, während der aktuelle Kurs bei 6,45 USD liegt, was einer Abweichung von +9,14 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 5,56 USD liegt mit einer Abweichung von +16,01 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Unternehmens führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich jedoch ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten erhöht, was als positiv betrachtet wird. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt. Die Anlegerstimmung ist ebenfalls uneinheitlich, mit positiven Meinungen in den letzten Wochen, aber überwiegend negativen Themen in den letzten Tagen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Schließlich fällt die Dividendenrendite des Unternehmens mit 7,82 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt niedriger aus, was zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt. Somit ergibt sich insgesamt eine eher negative Einschätzung für die Aktie von Capitol Federal.