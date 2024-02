Capitol Federal Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Capitol Federal hat kürzlich eine Dividende von 7,82 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Thrifts & Hypothekenfinanzierung (138,85 %) als niedrig einzustufen ist. Die Differenz von 131,04 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

In technischer Hinsicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Capitol Federal-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,8 USD. Der letzte Schlusskurs von 5,89 USD weicht somit um +1,55 Prozent ab, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (6,18 USD) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-4,69 Prozent), was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Capitol Federal-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor weist die Capitol Federal mit einer Rendite von -17,89 Prozent eine Abweichung von mehr als 21 Prozent auf. Die Rendite der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche liegt in den vergangenen 12 Monaten bei -2,01 Prozent, was Capitol Federal mit 15,88 Prozent deutlich unterschreitet. Das führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass die Capitol Federal über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit für Capitol Federal in diesem Punkt die Einstufung als "Schlecht".