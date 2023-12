Capitol Federal Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Dividende der Capitol Federal-Aktie liegt derzeit bei einer Rendite von 7,82 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Thrifts & Hypothekenfinanzierung einen geringeren Ertrag von 130,65 Prozentpunkten bedeutet. Aufgrund dessen fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus und die Bewertung der Ausschüttungspolitik wird als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Capitol Federal ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,12 auf, was 37 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" mit einem KGV von 15,97. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer insgesamt positiven Bewertung im Rahmen der fundamentalen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Capitol Federal-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 1, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer positiven Bewertung des Wertpapiers führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Der Aktienkurs von Capitol Federal verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,41 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche im Durchschnitt nur um -3,02 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -30,38 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Capitol Federal mit 39,33 Prozent unter dem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating.