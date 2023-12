Capitec Bank HoldingsADR Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Capitec Bank als Neutral-Titel einzustufen. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Capitec Bank-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 39,33 und für den RSI25 von 50,47. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung nach sich. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Capitec Bank bei 46,54 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 53,24 USD liegt, was einem Abstand von +14,4 Prozent entspricht. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei +6,76 Prozent, was zu einem Gesamtbefund von "Gut" führt.