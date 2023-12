Capitan Mining-Investoren können es immer noch nicht glauben

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten erfolgen, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Präsenz von Capitan Silver auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten Tagen haben die Nutzer sozialer Medien hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Capitan Silver diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Neutral".

Sentiment und Buzz: Ein wichtiger Beitrag zur Bewertung einer Aktie ergibt sich auch aus der langfristigen Analyse der Online-Kommunikation. Bei unserer Bewertung haben wir sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Capitan Silver zeigte interessante Ausprägungen bei dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Technische Analyse: Über die letzten 200 Handelstage ergibt sich für die Capitan Silver-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 0,17 CAD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,14 CAD, was einem Unterschied von -17,65 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Dieser beträgt aktuell 0,13 CAD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+7,69 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Capitan Silver für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Capitan Silver-Aktie beträgt 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum 25-Tage-RSI (43,24) zeigt sich, dass Capitan Silver weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung daher ein "Schlecht"-Rating für Capitan Silver.