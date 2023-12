Capitan Mining Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Die Capitan Silver-Aktie weist laut der technischen Analyse des Schlusskurses eine gemischte Bewertung auf. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,17 CAD, während der letzte Schlusskurs (0,145 CAD) um -14,71 Prozent abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 0,13 CAD, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt und somit ein "+11,54 Prozent"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich für die Capitan Silver-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 60 Punkten, was bedeutet, dass die Capitan Silver-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis beruht, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung ausgesprochen wird.

Zusammengefasst ergibt sich für die Capitan Silver-Aktie somit eine gemischte Einschätzung basierend auf den verschiedenen Analysen, die zu unterschiedlichen Bewertungen führen.