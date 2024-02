Capitan Mining Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Capitan Silver war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität in Bezug auf das Unternehmen zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum nahezu unverändert. In der technischen Analyse ergab sich ein negativer Trend, da der letzte Schlusskurs der Capitan Silver-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Dies führte zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhielt die Aktie aufgrund des Unterschieds zum gleitenden Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung. Darüber hinaus wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In diesem Fall zeigt der RSI7 an, dass Capitan Silver überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt eine stabile Entwicklung und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Capitan Silver-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

