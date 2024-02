Capitan Mining Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Stimmung unter den Anlegern bei Capitan Silver ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen dominierten in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Capitan Silver liegt bei 66,67 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 57,69 Punkten.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD) der Capitan Silver derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 beträgt 0,15 CAD, während der Aktienkurs bei 0,115 CAD liegt, was einer Abweichung von -23,33 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 0,14 CAD weist auf eine Abweichung von -17,86 Prozent hin. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb stabil. Daher erhält Capitan Silver in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating.