Capitan Mining Aktie: Ist es das gewesen?

Die technische Analyse der Capitan Silver-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,15 CAD mit -11,76 Prozent vom GD200 (0,17 CAD) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 0,13 CAD auf, was ein "Gut"-Signal bedeutet, da der Abstand +15,38 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Capitan Silver-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Capitan Silver besonders positiv diskutiert, mit sechs grünen Tagen im Stimmungsbarometer und keiner negativen Diskussion. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch aktuell zeigen die Anleger vor allem Interesse an positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen erfuhren die Anleger keine bedeutende Veränderung, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vorliegt. Insgesamt erhält die Capitan Silver-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 75 Punkten, was bedeutet, dass Capitan Silver überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,89, was bedeutet, dass Capitan Silver hier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Capitan Silver-Aktie damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.