Capital Southwest-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Capital Southwest betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 6,54 Punkten, was darauf hinweist, dass Capital Southwest derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Capital Southwest überverkauft ist, mit einem Wert von 29,24. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Capital Southwest mit 23,68 USD derzeit 7,44 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. In den letzten 200 Tagen lag die Aktie hingegen 16,65 Prozent über dem GD200, was auch als "Gut" eingestuft wird. Damit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten. Insgesamt erhält die Capital Southwest-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Von Analysten wird die Capital Southwest-Aktie derzeit mit "Gut" bewertet, basierend auf 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Capital Southwest vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 20,5 USD, was einem Abwärtspotenzial von -13,43 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.