Capital Southwest-Anleger wird’s freuen!

Der Aktienkurs von Capital Southwest verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 38,25 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt um 5,58 Prozent, was bedeutet, dass Capital Southwest im Branchenvergleich eine Outperformance von +32,67 Prozent erzielte. Ebenfalls überzeugend ist die mittlere Rendite im "Finanzen"-Sektor, die bei 2,19 Prozent lag. Hier lag Capital Southwest mit 36,06 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistungen in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positive Diskussionen über Capital Southwest geführt. An zehn Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet, und an insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für Capital Southwest führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Capital Southwest bei 11,24 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 50,03 in der Branche "Kapitalmärkte". Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Capital Southwest liegt bei 41,86, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 39,88, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen führt dies zu einem Gesamtrating von "Neutral" für die Aktie von Capital Southwest.