Capital Southwest Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Capital Southwest beträgt das aktuelle KGV 11. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" haben im Durchschnitt ein KGV von 56. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Capital Southwest damit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die charttechnische Entwicklung der Capital Southwest-Aktie wird mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 20,78 USD. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darüber (+20,16 Prozent), wodurch die Aktie auf dieser Basis ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (22,73 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+9,85 Prozent Abweichung), was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit wird die Capital Southwest-Aktie auch auf kurzfristiger Basis positiv bewertet.

Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Capital Southwest 1 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal die Einschätzung "Neutral" sowie 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Capital Southwest vor. Die Analysten erwarten auf Basis des aktuellen Kurses von 24,97 USD eine Entwicklung von -17,9 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 20,5 USD. Diese Entwicklung wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet, sodass sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral" ergibt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Capital Southwest eine Performance von 43,02 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 20,21 Prozent stiegen, was eine Outperformance von +22,8 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,05 Prozent im letzten Jahr, wobei Capital Southwest 31,97 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.