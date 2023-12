Capital Southwest Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Capital Southwest":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Capital Southwest-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Dieser Wert basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie in den letzten 7 Tagen. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 32,72, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating nach RSI-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Capital Southwest ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionsforen und sozialen Medien standen in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung bezüglich einer Aktie verstärken oder verändern. In Bezug auf Capital Southwest wurde eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung festgestellt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten hat die Capital Southwest-Aktie eine Performance von 43,02 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche eine Outperformance von +25,56 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors liegt die Aktie mit einer Performance von 32,12 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.