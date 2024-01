Capital Southwest Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Capital Southwest":

Die technische Analyse der Aktie von Capital Southwest zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 20,6 USD verläuft. Der Aktienkurs ging bei 23,7 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +15,05 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 22,4 USD angenommen, was einer Differenz von +5,8 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Capital Southwest in den vergangenen Wochen kaum verändert, was eine Bewertung als "Neutral" zur Folge hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten jedoch darauf hin, dass die Aktie um -13,5 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Capital Southwest von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI). Aktuell liegt der RSI-Wert bei 43,98, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Betrachtung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 36, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".