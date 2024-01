Capital Southwest Aktie: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "Capital Southwest":

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien für Capital Southwest wurden in den letzten Wochen analysiert. Es zeigte sich, dass es kaum Veränderungen gab, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb auch hierfür eine "Neutral"-Bewertung vergeben wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten eine positive Einschätzung für Capital Southwest abgegeben. Langfristig wird der Aktie daher ein Rating von "Gut" zugeschrieben. Für den aktuellen Kurs von 25,13 USD erwarten die Analysten eine negative Entwicklung von -18,42 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 20,5 USD führt. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung der Stufe "Neutral" durch institutionelle Analysten führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat Capital Southwest im vergangenen Jahr eine überdurchschnittliche Rendite von 55,34 Prozent erzielt, was einer Überperformance von 44,95 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite von 19,05 Prozent für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" liegt die Aktie um 36,29 Prozent darüber, weshalb eine Gesamtbewertung von "Gut" vergeben wird.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".