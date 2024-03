Capital Southwest Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Dividendenrendite von Capital Southwest liegt derzeit bei 10,04 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 6,27 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von +3,77 Prozent zur Branchen-Durchschnittsrendite. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Capital Southwest bei 55,65 Prozent, was mehr als 44 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Kapitalmärkte-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 14,12 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Capital Southwest mit 41,53 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Capital Southwest insgesamt eine "Neutral"-Bewertung von 1 Analysten. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 19 USD, was ein Abwärtspotenzial von -21,06 Prozent bedeutet. Daher erhält die Aktie in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurden in sozialen Medien überwiegend positive Bewertungen von privaten Nutzern zu Capital Southwest abgegeben. Dies spiegelt sich auch in den positiven Themen wider, die in den letzten Tagen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Gut"-Einstufung.