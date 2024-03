Capital Southwest Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Capital Southwest":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit anzeigen kann, ob ein Wertpapier überkauft oder unterkauft ist. Für die Capital Southwest-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 8, was auf eine Überverkaufsituation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 46,76, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Capital Southwest-Aktie liegt bei 22,23 USD, während der letzte Schlusskurs bei 24,82 USD liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 24,41 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs diesem Wert nahe liegt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Capital Southwest besonders positiv diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung führt.

Die Analysteneinschätzung basiert auf 1 Bewertung, die neutral ausfällt, und einem durchschnittlichen Kursziel von 19 USD, was auf ein Abwärtspotenzial von -23,45 Prozent hinweist und zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Capital Southwest-Aktie eine "Gut"-Bewertung auf Basis des RSI, eine positive Einschätzung aufgrund des Anleger-Sentiments und eine neutrale Bewertung aufgrund der Analysteneinschätzung.