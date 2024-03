Capital & Regional Aktie: Das war ja klar …

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Capital & Regional PLC laut dem Relative Strength-Index ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Capital & Regional PLC-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 45,16 und ein Wert für den RSI25 von 55,43. Dies führt zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Capital & Regional PLC-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Aktie. Innerhalb eines Monats liegen 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht-Einschätzungen vor, was zu einer aktuellen Bewertung als "Gut" führt. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65 GBP festgelegt, was ein Aufwärtspotential von 26,46 Prozent bedeutet. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen an, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt für die Capital & Regional PLC-Aktie aktuell 55,52 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 51,4 GBP liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 53,94 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Aktienkurse lassen sich neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren und positive Themen rund um Capital & Regional PLC aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie hinsichtlich der Stimmung die Einstufung "Gut".