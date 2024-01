Capital & Regional Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Kurs als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Capital & Regional PLC liegt bei 31,82, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 44,83 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was sich auf Aktieneinschätzungen auswirkt. In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien haben wir bei Capital & Regional PLC eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Langfristig gesehen wird die Capital & Regional PLC-Aktie laut Analysten die Einschätzung "Gut" erhalten. Von insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen liegt kein Analystenupdate vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 70 GBP angesiedelt, was einer erwarteten Performance von 17,06 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Gut".

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Capital & Regional PLC-Aktie ein Durchschnitt von 56,45 GBP für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 59,8 GBP, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Gut"-Bewertung aus technischer Sicht.

Insgesamt erhält die Capital & Regional PLC also positive Bewertungen in Bezug auf den RSI, das Sentiment und die Buzz, die Analysteneinschätzung und die technische Analyse.