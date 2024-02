Capital & Regional Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Anleger: Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Capital & Regional PLC auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Auch in den vergangenen zwei Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit Capital & Regional PLC diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Betrachten wir den 7-Tage-RSI, der derzeit bei 69,23 Punkten liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Capital & Regional PLC derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 68,99 eine "Neutral"-Bewertung. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Analystenbewertung basierend auf 1 Analystenmeinung der letzten zwölf Monate ergibt ein durchschnittliches Rating von "Gut" für die Capital & Regional PLC-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 33,08 Prozent steigen. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie im Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.