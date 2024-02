Capital & Regional Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

In den letzten zwei Wochen wurde über die Aktie von Capital & Regional PLC in den sozialen Medien besonders negativ diskutiert. An drei Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate ergaben insgesamt 1 "Gut"-Bewertung und keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen. Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 70 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 32,33 Prozent bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) für 7- und 25-Tage-Basis ergibt für Capital & Regional PLC jeweils ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt negative Bewertungen erhält, da der letzte Schlusskurs deutlich unter den Durchschnittswerten liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung für die Aktie von Capital & Regional PLC auf Basis des Anleger-Sentiments, der Analysteneinschätzung, des RSI und der technischen Analyse.