Capital & Regional Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die technische Analyse der Capital & Regional PLC-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 56,37 GBP liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 60,8 GBP weicht somit um +7,86 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 55,44 GBP unter dem aktuellen Schlusskurs (+9,67 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Capital & Regional PLC-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analysten haben die Aktie der Capital & Regional PLC in den letzten zwölf Monaten mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was langfristig zu einer "Gut"-Einstufung führt. Für das kommende Jahr liegt das Kursziel im Mittel bei 70 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 15,13 Prozent bedeutet und somit erneut zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Capital & Regional PLC als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 21,88 (Gut) und der RSI25 bei 34,62 (Neutral), was zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.