Capital & Regional Aktie: Alles völlig egal!

Die Aktie der Capital & Regional PLC wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 1 Bewertung als Gut, 0 als Neutral und 0 als Schlecht. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen seitens der Analysten. Der durchschnittliche Zielkurs, den die Analysten erwarten, liegt bei 70 GBP, was einer Erwartung von 16,67 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 60 GBP.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie von Capital & Regional PLC gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft, da keine auffälligen Tendenzen in den sozialen Medien erkennbar waren. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen zur Aktie veröffentlicht wurden. Allerdings wurde in den vergangenen Tagen vermehrt über negative Themen im Zusammenhang mit Capital & Regional PLC diskutiert, was zu der neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist und wird häufig in der technischen Analyse verwendet. Der 7-Tage-RSI von Capital & Regional PLC liegt derzeit bei 23,33 Punkten, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI weder Überkauf noch Überverkauf an und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich eine insgesamt positive Bewertung der Aktie der Capital & Regional PLC aufgrund der Analysteneinschätzung und des kurzfristigen RSI, während das Sentiment und die Diskussionen neutral eingestuft werden.