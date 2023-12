Capital Properties Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu bewerten und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI für die Capital Properties-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der bei 44,44 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Capital Properties-Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Capital Properties-Aktie bei 11,63 USD, während der aktuelle Kurs bei 12 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +3,18 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 11,73 USD, was einem Abstand von +2,3 Prozent entspricht und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung hinsichtlich der Capital Properties-Aktie über einen längeren Zeitraum lassen auf eine mittlere Aktivität im Netz schließen und erfordern ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer entsprechenden "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Capital Properties-Aktie eine Gesamtbewertung als "Neutral".