Capital Product Partners LP-Anleger wird’s freuen!

Die Aktie von Capital Product wird auf fundamentalen, dividendenbezogenen, Analysten- und technischen Analysen bewertet. Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) wird die Aktie als unterbewertet angesehen, da sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,52 gehandelt wird, was einem Abstand von 84 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 27,91 entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf Dividenden liegt die Dividendenrendite der Aktie von Capital Product mit 4,15 % etwas unter dem Branchendurchschnitt, was einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,75 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" eingestuft.

Die Analystenbewertungen für Capital Product deuten darauf hin, dass das Wertpapier im Durchschnitt "Gut" bewertet wird, basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose gibt zudem ein Aufwärtspotential von 17,44 Prozent an, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 13,96 USD liegt, während die Aktie selbst bei 17,03 USD gehandelt wird. Dies führt zu positiven Bewertungen in Bezug auf den GD200 und den GD50, was zu einer Gesamtnote von "Gut" führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Capital Product aufgrund der verschiedenen Analysen eine positive Bewertung und wird daher als aussichtsreiche Anlage betrachtet.