Capital Product Partners LP Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Capital Product liegt bei 3,83 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 22,64 und unterstützt ebenfalls die Einschätzung als "Gut".

In Bezug auf die langfristige Meinung von Analysten wird die Capital Product-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten für die Aktie wird auf 20 USD festgelegt, was einer erwarteten Performance von 24,07 Prozent entspricht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von Capital Product eine Rendite von 3,18 Prozent, was mehr als 1381 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine mittlere Rendite von 11,21 Prozent, und auch hier liegt Capital Product mit 8,04 Prozent deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Capital Product nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (4,15 % gegenüber 4,94 %) und erhält daher die Einstufung "Neutral" in Bezug auf die Dividendenpolitik.