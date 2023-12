Capital Product Partners LP Aktie: Das hat Gewicht!

Die Analystenbewertung für die Aktie von Capital Product wird auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten wurde diese Bewertung abgegeben: 1 "Gut", 0 "Neutral", 0 "Schlecht". Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Capital Product aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 20 USD, was einer Erwartung von 45,45 Prozent entspricht. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 13,75 USD, was die "Gut"-Einstufung bestätigt. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält Capital Product daher das Gesamtrating "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Capital Product wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 51,22 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,62, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt auf 50- und 200-Tages-Basis. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Capital Product-Aktie beträgt derzeit 13,82 USD, was nahe dem aktuellen Schlusskurs liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine ähnliche Nähe zum Schlusskurs. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Capital Product in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,72 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche eine Underperformance von -3,82 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt die Rendite 22,91 Prozent unter dem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.