Capital Product Partners LP Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Capital Product liegt bei 51,68, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 51,23, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Neutral".

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Capital Product-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,86 USD. Der letzte Schlusskurs von 13,8 USD weicht davon um -0,43 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem Wert von 13,88 USD nahe am letzten Schlusskurs (-0,58 Prozent), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Capital Product-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Capital Product bei 4,08 liegt, was 81 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" (22,03). Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Die Anleger-Stimmung für Capital Product war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Anleger den Wert positiv bewerten. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend ergibt sich also ein neutrales Gesamtrating für die Capital Product-Aktie basierend auf dem RSI und der technischen Analyse, während die fundamentale Analyse eine Unterbewertung signalisiert und die Anleger-Stimmung positiv ist.