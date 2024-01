Capital Product Partners LP Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Aktienkurs von Capital Product hat im letzten Jahr eine Rendite von 3,18 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Industriesektor um 146,14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 14,76 Prozent, und Capital Product liegt aktuell 11,58 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Capital Product aktuell bei 13,82 USD liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 14,2 USD, was einen Abstand von +2,75 Prozent zum GD200 darstellt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 13,7 USD, was einer Differenz von +3,65 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Capital Product eingestellt waren. Es gab sechs positive und ein negatives Feedback, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend neutral, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung mit "Gut"-Rating führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, sehen Capital Product insgesamt positiv. Es gibt 1 Kauf- und keine Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 20 USD, was einer Kursentwicklung von 40,85 Prozent entspricht und zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.