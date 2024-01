Capital Powr Cum Rat Rest 3 Pref Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Aktie von Capital Power wird derzeit von Analysten als "Neutral" eingestuft. In den letzten zwölf Monaten setzt sich dieses Rating aus 3 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Im vergangenen Monat ergab sich eine Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 45,89 CAD, was ein Aufwärtspotential von 21,21 Prozent vom letzten Schlusskurs von 37,86 CAD bedeutet. Alles in allem erhält die Capital Power-Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger ergibt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage im vergangenen Monat, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Capital Power-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Capital Power aufgrund des langfristigen Durchschnitts der letzten 200 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Jedoch ergibt sich auf Basis des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Capital Power-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.