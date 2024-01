Capital Powr Cum Rat Rest 3 Pref Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Aktienkurs von Capital Power liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" um mehr als 7 Prozent niedriger, mit einer Rendite von -15,49 Prozent. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche (-8,4 Prozent) liegt Capital Power mit 7,09 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse wird der 200-Tages-Durchschnitt betrachtet, der für die Capital Power-Aktie aktuell bei 40,83 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 37,86 CAD deutlich darunter liegt (-7,27 Prozent Abweichung). Auf Basis dieser Analyse erhält Capital Power daher eine "Schlecht"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (37,55 CAD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,83 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Capital Power daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Capital Power-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Capital Power mit 5,92 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" (28,56) um 79 Prozent niedriger ist, was auf eine Unterbewertung hinweist und zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Perspektive führt.