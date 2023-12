Capital Powr Cum Rat Rest 3 Pref Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Aktienkurs von Capital Power weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Rendite von -15,64 Prozent auf, was mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite im Vergleich zur Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler", die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -9,36 Prozent erzielte, mit 6,29 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Capital Power ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Titels führt.

Die Analysten bewerten die Capital Power-Aktie derzeit als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten wurden 3 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. In den letzten Monat gab es 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was die kurzfristige Einschätzung als "Neutral"-Titel bestätigt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotential von 21,4 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Capital Power eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Capital Power bei 5,72, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,74 liegt. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist die Aktie unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.