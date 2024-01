Capital Powerration Pref E, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: Während des letzten Monats gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Capital Power. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigte sich, dass das Interesse der Anleger an dem Unternehmen in etwa dem üblichen Niveau entsprach. Dies führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Capital Power.

Technische Analyse: Die Analyse der trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass der langfristige Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage für die Aktie von Capital Power bei 40,83 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 37,86 CAD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Aktie von Capital Power also ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Fundamentalanalyse: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Capital Power liegt mit 5,92 deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt von 28,56, was auf eine Unterbewertung hinweist. Somit ergibt sich aus fundamentaler Sicht eine Bewertung von "Gut" für die Aktie.

Analysteneinschätzung: Aktuell wird die Aktie von Capital Power von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 3 positive, 6 neutrale und keine negativen Bewertungen. Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung von "Gut". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt zudem ein Aufwärtspotenzial von 21,21 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält die Aktie von Capital Power insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.