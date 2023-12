Capital Powerration Pref E Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich Capital Power ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Dies wird durch die Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen deutlich, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Es zeigte sich, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen besonders negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führte.

Für Anleger, die derzeit in die Aktie von Capital Power investieren, bietet sich eine Dividendenrendite von 6,3 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler, was einem Mehrertrag von 1,09 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Mit einem RSI von 53,03 und einem RSI25 von 55,91 wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Capital Power bei 5,72 und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von 31,74. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.