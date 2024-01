Capital Powerration Pref E Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die technische Analyse zeigt, dass die Capital Power-Aktie derzeit in einem Abwärtstrend liegt. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 40,77 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 36,3 CAD liegt, was einer Abweichung von -10,96 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 37,67 CAD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 36,3 CAD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Capital Power-Aktie beträgt 6,45 Prozent, was 1,07 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt, und erhält deshalb eine "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 82,01 und 57,21 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.