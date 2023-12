Capital Powerration Pref E Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Aktie von Capital Power wird derzeit von Analysten mit "Neutral" bewertet. Diese Bewertung setzt sich aus 3 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im Vergleich dazu ergibt sich für den vergangenen Monat ein Bild von 2 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Insgesamt führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Neutral". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten für die Aktie beträgt 45,89 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 23,46 Prozent entspricht. Alles in allem erhält Capital Power eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Capital Power ist neutral. In den sozialen Medien wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht, aber in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den negativen Themen rund um Capital Power.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") hat die Aktie von Capital Power im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,64 Prozent erzielt, was 7,15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt schlechten Bewertung in Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt -8,49 Prozent, und Capital Power liegt aktuell 7,15 Prozent unter diesem Wert.

Aus charttechnischer Sicht wird der aktuelle Kurs der Capital Power von 37,17 CAD mit -9,5 Prozent Entfernung vom GD200 (41,07 CAD) als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 37,5 CAD auf, was einem "Neutral"-Signal entspricht, da der Abstand -0,88 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Capital Power-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.