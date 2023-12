Capital Powerration Pref E Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die kanadische Energiegesellschaft Capital Power bietet ihren Aktionären eine attraktive Dividendenrendite. Derzeit beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs 6, was einer positiven Differenz von +1,09 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aus diesem Grund erhalten Analysten eine "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Kurs der Capital Power-Aktie mit 37,05 CAD etwa -1,04 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet fällt die Bewertung hingegen "Schlecht" aus, da die Distanz zum GD200 bei -9,63 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch als "Neutral" bewertet.

Analysten geben der Capital Power-Aktie derzeit ein "Neutral"-Rating. Dies setzt sich aus 3 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, wobei 2 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen verzeichnet wurden. Auf kurzfristiger Betrachtungsbasis ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung als "Neutral". Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (45,89 CAD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 23,86 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Capital Power-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aus Analystensicht.

Die fundamentalen Kennzahlen der Capital Power-Aktie sehen ebenfalls vielversprechend aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens beträgt derzeit 5, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.