Capital Powerration Pref A Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Analystenbewertung für die Capital Power zeigt sich gemischt. In den vergangenen 12 Monaten ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung, mit 3 Kaufempfehlungen, 6 Neutralbewertungen und 0 schlechten Bewertungen. Im vergangenen Monat wurde die Aktie jedoch positiver bewertet, mit 1 Kaufempfehlung und 0 Neutral- oder Schlechteinstufungen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 45,89 CAD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 20,32 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird.

Im Vergleich zur Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" schnitt die Performance der Capital Power in den letzten 12 Monaten mit -15,49 Prozent schlechter ab, als der Branchendurchschnitt von -9,22 Prozent. Auch im Sektor "Versorgungsunternehmen" lag die Rendite mit -9,22 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Unterperformance von 6,26 Prozent führt und somit zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Capital Power als unterbewertet eingestuft, da ihr KGV von 5,92 deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 29,01. Diese fundamentale Kennzahl signalisiert eine positive Bewertung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Sentiment im Internet spiegelt eine starke Aktivität und eine positive Stimmungsänderung in Bezug auf Capital Power wider, was zu einer langfristig positiven Bewertung führt. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft.