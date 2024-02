Capital Powerration Pref A Aktie: Was soll das denn werden?

Die Technische Analyse der Capital Power ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 39,87 CAD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie selbst bei 37,36 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -6,3 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 37,18 CAD. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +0,48 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, wobei überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen haben sich vor allem mit den positiven Themen rund um Capital Power beschäftigt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche positive Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung, während die Stärke der Diskussion als "Neutral" bewertet wird.

Fundamental gesehen ist Capital Power aus unserer Sicht unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 5,7 liegt, während das Branchen-KGV bei 23,86 liegt. Auf dieser Basis ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.